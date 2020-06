Repubblica - Bel gesto della squadra verso Gattuso: hanno preteso che fosse il mister a portarsi a casa la Coppa

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta il bel gesto della squadra per Gattuso: "I giocatori hanno voluto che fosse Gattuso a portarsi a casa la Coppa Italia: il primo e meritatissimo titolo della sua carriera in panchina. Ringhio ha accettato volentieri e si è gustato la festa aspettando il sole ormai nascente, sulla sua terrazza affacciata a strabiombo sul Golfo. Un’alba quanto mai azzurra, che ha finalmente restituito al tecnico calabrese un timido sorriso, dopo il grande dolore di due settimane fa per la tragica scomparsa della sorella Francesca".