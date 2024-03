Repubblica - Barcellona bivio decisivo della presidenza De Laurentiis: o si fa la storia o c’è il rischio di un ridimensionamento

Napoli - Secondo Repubblica la gara di questa sera contro il Barcellona rappresenta un bivio importante anche per il futuro degli azzurri:

"Ma la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, fondamentale pure per restare in corsa per il Mondiale per club, cambierebbe di colpo gli scenari e spazzerebbe via le delusioni degli ultimi mesi: restituendo entusiasmo ai tifosi e motivazioni a De Laurentiis, approdato al bivio decisivo della sua presidenza. Delle due l’una: o si fa la storia, o c’è il rischio di un ridimensionamento, per il Napoli".