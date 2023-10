Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica bacchetta Garcia su Natan:

"La difesa barcolla (appena 4 clean sheet) e la mancanza di rotazioni spacca a metà il gruppo: sono ai margini Elmas, Simeone, Lindstrom, Zanoli e Demme e c’è voluto l’infortunio di Juan Jesus per scoprire che il brasiliano Natan — acquistato per sostituire Kim — ha qualità. Lo svedese Cajuste, osservato speciale, dovrà prendere di nuovo il posto di Anguissa, recuperato per la panchina"