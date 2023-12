Repubblica attacca - Toccata e fuga Osimhen, salta il Monza e poi va in Coppa d'Africa: più assente che presente quest'anno

Ultime notizie SSC Napoli¬†-¬†"Toccata e fuga", la definisce l'edizione odierna di Repubblica:¬†l'espulsione di Roma ha messo fine con una partita di anticipo al 2023 di Victor Osimhen, che √® stato squalificato per un turno ‚ÄĒ come Matteo Politano ‚ÄĒ e non ci sar√† dunque dopodomani pomeriggio contro il Monza:

"√ą la conferma del trend molto negativo di questa stagione, in cui sono state finora di pi√Ļ le assenze (tra infortuni e problemi personali) rispetto alle presenze per il bomber nigeriano, che ora sar√† di nuovo indisponibile almeno un mese per partecipare alla Coppa d‚ÄôAfrica.

Mister 10 milioni √® appena diventato il giocatore pi√Ļ pagato della Serie A e dell‚Äôera De Laurentiis, dopo la firma sul nuovo contratto, ma in questi giorni √® virtualmente ‚Äúparcheggiato‚ÄĚ a Castel Volturno per rispondere alla chiamata della Nigeria. Ma per un po‚Äô non potr√† dare una mano ai suoi compagni del Napoli, di nuovo privati del loro leader nel momento pi√Ļ delicato della stagione".