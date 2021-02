Repubblica attacca: nuovo allenatore o uno psicologo? Occorre qualcosa, fosse anche un esorcista. Il Napoli perde prima di giocare

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, inchioda il Napoli alle proprie responsabilità dopo il 3-1 rimediato contro l'Atalanta. Vi proponiamo un breve stralcio del suo editoriale.

"Classico esempio di squadra che perde prima di giocare. I primi quindici minuti confermano i timori. Il Napoli in campo sta peggio di come appariva fuori, e sembra liberarsi di inutili ansie mollando subito: come volersi escludersi subito, subisce due gol. Dignità e coraggio nel finale di una ennesima brutta sconfitta. Ancora prima che condannare Gattuso, bisogna capire perché il Napoli si autodistrugge nel primo tempo. Disordinato e spaventato. Subisce le tensioni di Gattuso, forse. Nuovo allenatore o uno psicologo? La squadra arriva con la sconfitta addosso. Occorre qualcosa o qualcuno. Fosse anche un esorcista"