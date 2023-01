Repubblica attacca: Napoli, con l'Inter mezza squadra in ritardo di condizione! Indicazioni fuorvianti allo staff di Spalletti

Ci sta di perdere contro l’Inter a San Siro per il Napoli. Sorprende molto di più, come racconta Repubblica, che gli azzurri siano arrivati in condizioni non ottimali a un appuntamento così importante: cerchiato in rosso fin dalla data di compilazione dei calendari e dopo aver avuto a disposizione quasi due mesi per prepararsi a dovere.

Napoli, mezza squadra in ritardo

“La squadra di Spalletti si è presentata in condizioni di inattesa emergenza, con cinque titolari a digiuno di partite da troppo tempo: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Rrahmani. C’era stata prima della ripresa una sola prova generale: l’allenamento del 30 dicembre con la Juve Stabia a Castel Volturno, da cui sono arrivate evidentemente allo staff tecnico delle indicazioni non abbastanza chiare e indicative, se non addirittura fuorvianti. Quasi metà della squadra scesa in campo era in palese ritardo di condizione ed è grave che l’handicap sia balzato agli occhi solamente strada facendo”

