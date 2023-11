Repubblica - Atalanta-Napoli, Mazzarri ha sciolto i dubbi di formazione: la decisione su Raspadori-Simeone

Ultime notizie calcio Napoli - Si avvicina Atalanta-Napoli, prima gara in panchina del Napoli campione d'Italia per Walter Mazzarri. Ed è il momento di scelte per l'allenatore, che ripartirà dal 4-3-3. L'edizione odierna di Repubblica racconta le prime scelte dell'allenatore:

"Politano si riprenderà la fascia destra e non avrà, per almeno un paio di partite, la concorrenza di Lindstrom, infortunatosi con la Danimarca. Osimhen: il Napoli lo vuole al top contro Inter e Juventus, quindi a Bergamo toccherà ancora una volta a Raspadori, favorito nel ballottaggio con Simeone. La certezza è Kvaratskhelia: tre reti con la Georgia durante la pausa del campionato e la voglia di impressionare i tifosi azzurri con la sua classe. All’Atalanta ha segnato il gol più bello da quando è a Napoli, quando mise a sedere tutta la difesa avversaria prima di far esplodere il Maradona.

Mazzarri ha qualche dubbio in mediana: Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni con il Camerun, quindi Cajuste è una possibilità da tenere in considerazione. Zielinski, invece, spera di farcela in extremis: ha smaltito la tonsillite e si allena da due giorni. In difesa il quartetto è già deciso: Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, Rrahmani e Natan al centro. In porta gioca Gollini con Meret che prenota Madrid".