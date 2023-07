Repubblica annuncia - Niente Bayern Monaco per Osimhen, i tedeschi si ritirano per un motivo

Calciomercato Napoli - Ad una settimana esatta dall'inizio del ritiro di Dimaro, per il calciomercato SSC Napoli iniziano a delinearsi alcune situazioni legate ai big. Il passaggio di Kim al Bayern Monaco sarà ufficializzato ad ore. Mentre per quanto riguarda Osimhen, il club tedesco ha deciso di non voler affondare il colpo. Ecco quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"De Laurentiis non intende privarsi di Victor Osimhen e ha addirittura proposto un rinnovo del contratto fino al 2027 con aumento dell’ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria. L’altra non si è ancora palesata ma il mercato è appena cominciato quindi è tutto possibile. Di sicuro non arriverà dalla Germania. Il Bayern Monaco si è ritirato dalla corsa perché la richiesta di De Laurentiis è altissima".