Repubblica annuncia - Milan in pole per Dragusin! Sorpasso a Napoli, Tottenham e Newcastle. Colombo per convincere il Genoa

Calciomercato Napoli - Arriva il clamoroso annuncio di calciomercato di Repubblica che riguarda il trasferimento di Radu Dragusin pronto a lasciare il Genoa a gennaio e firmare con una nuova squadra. Possibile beffa per Napoli e Tottenham con il Milan ora in pole.

Calciomercato: Dragusin al Milan, le ultime

Il Napoli può ricevere una grande beffa dai rivali del Milan, perché l'edizione di Repubblica di Genova parla di come il Milan sia ora in pole per acquistare Dragusin. Il difensore del Genoa ex Juventus è pronto a firmare con una nuova squadra subito, con il Grifone disposto a privarsi di lui a gennaio.

Il Milan può beffare il Newcastle, il Tottenham e il Napoli andando a prendere Dragusin dal Genoa con Colombo la chiave per sbloccare l'affare. L'attaccante in prestito al Monza può passare al Genoa che è molto interessato al giocatore. Il Napoli continua a mettere sul tavolo Ostigard, Zanoli, Demme e Zerbin.