Repubblica - Anno nero per la Filmauro, perdita complessiva di 35.5 mln! In arrivo cessioni eccellenti per il Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito ai conti della SSC Napoli:

"Nel calcio i conti non tornano e il 2020 è stato soprattutto per questo un anno nero per il gruppo Filmauro, che ha chiuso il suo bilancio con una perdita complessiva di 35,5 milioni: - 19 per il Napoli, - 12,5 per il cinema e -4 per il Bari. La pandemia ha provocato una grave contrazione degli incassi e i costi sono diventati di conseguenza quasi insostenibili: in particolare quelli per il monte ingaggi dei calciatori. Nel prossimo mercato sarà dunque indispensabile qualche cessione eccellente, anche se l’arrivo di un allenatore ambizioso come Spalletti dovrebbe limitare i rischi di un ridimensionamento".