Repubblica - Ancelotti-SSC Napoli, le parti non sono legate da clausola: quella da 500mila scatta solo in estate

SSC Napoli in ritiro per preparare al meglio la gara contro l'Udinese e provare a risollevare l'animo ed i risultati dopo le ultime uscite negative. L'edizione odierna de la Repubblica racconta le ultime a tal proposito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se i prossimi due impegni dovessero essere negativi, De Laurentiis interverrebbe senza indugio perché non può abdicare già a dicembre dalla lotta per la Champions League, traguardo quasi vitale per le ambizioni future del Napoli. L’interruzione del rapporto con Ancelotti non è legato da alcuna clausola, quella da 500mila euro scatta solo in estate, ma ovviamente le parti dovranno trovare un accordo".