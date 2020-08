Repubblica - Allan ha già salutato il Napoli: due club se lo contendono

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "In mediana tutto ruota attorno ad Allan. Andrà via: l’Everton o l’Atletico Madrid rappresentano le scelte principali del brasiliano che non ha mai più raggiunto i livelli del primo anno di Ancelotti, quando fu corteggiato dal Psg e lusingato dalla promessa di uno stipendio faraonico. Nel corso di questa annata ha deluso le aspettative e la partenza è diventata quasi inevitabile. Potrebbe tornare proprio da Carlo Ancelotti all’Everton, ma piace anche all’Atletico Madrid. La scelta è fatta: il momento dei saluti è arrivato".