Repubblica - Alla società farebbe piacere il maggiore utilizzo di un giocatore da parte di Spalletti

Uno degli investimenti più importanti della SSC Napoli nella campagna estiva 2022-2023 è stato sicuramente Giacomo Raspadori. Anzi, a livello economico è stato il più esoso: il giovane e forte attaccante è stato infatti prelevato dal Sassuolo per 35 milioni. Insieme a Simeone e Kvarataskhelia ha rimpinguato il reparto offensivo partenopeo dopo gli addii di Insigne, Mertens e Petagna.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, la squadra sta continuando a vincere anche senza di lui in campo e ora non c’è altro che conta: anche se alla società farebbe forse piacere un maggiore utilizzo del giovane e fortissimo attaccante arrivato dal Sassuolo. Con l'obiettivo scudetto alla portata però, gli interessi generali della squadra devono prevalare sui singoli, sia per quanto riguarda questioni tecniche che economiche.