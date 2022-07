Repubblica - Affare Solbakken, decisivo il volere di De Laurentiis: il Napoli valuta un aspetto

Calciomercato Napoli. Svolta in attacco per il Napoli: il club di De Laurentiis è vicinissimo ad Ola Solbakken del Bodo Glimt. L'esterno norvegese è in scadenza a dicembre e gli azzurri stanno valutando se prenderlo subito o aspettare gennaio.

Solbakken-Napoli, i dettagli

Dell'operazione Solbakken ne ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato il perchè dell'improvvisa accelerazione del club di De Laurentiis per l'esterno norvegese: