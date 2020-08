Repubblica - ADL costretto ad accettare una cifra più bassa per vendere Allan all'Everton: i dettagli

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica raccontano cosa stia succedendo nel ritiro della SSC Napoli a Castel di Sangro:

"La mancata qualificazione per la Champions e gli incassi perduti per il Covid non hanno messo in ginocchio il Napoli, ma lo obbligano a muoversi con oculatezza. Per questo De Laurentiis è stato costretto ad accettare l’offerta un po’ al ribasso ( 25 milioni) ricevuta dall’Everton per Allan, che il club valutava invece perlomeno 30. L’affare è andato in porto e ieri il brasiliano è tornato a Castel di Sangro per salutare i compagni, ma senza allenarsi".