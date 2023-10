Repubblica - ADL ci riprova per Conte, ma questa volta ha più chance: il motivo

Notizie Calcio Napoli - Con Rudi Garcia ormai pronto a uscire di scena, è Antonio Conte l’obiettivo numero uno del presidente Aurelio De Laurentiis.

Panchina Napoli, nuovo tentativo per Antonio Conte

Un profilo già sondato in estate senza successo ma adesso il presidente ha molte più possibilità di successo come riporta La Repubblica oggi in edicola. Il motivo? L’ex tecnico della nazionale ha voglia infatti di rimettersi in gioco e la panchina azzurra lo intriga tanto. Il problema però sarà trovare l'intesa economica: ecco perché sullo sfondo restano delle ipotesi low cost come Walter Mazzarri o Igor Tudor.