Repubblica - ADL chiama Mazzarri, un'ora al telefono dopo Roma-Napoli! E ha chiesto due difensori a Micheli

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica Napoli:

"Forte della elevata disponibilità Aurelio De Laurentiis ha telefonato prima a Maurizio Micheli, capo dello Scouting, per chiedergli di individuare non uno, ma due difensori centrali con urgenza. Subito dopo ha chiamato Mazzarri, oltre un’ora al telefono per ricaricare un allenatore evidentemente depresso dopo Roma. Una difesa da inventare, una serenità magari artificiale da produrre come neve sulle piste asciutte, un’autostima da recuperare. L’ansia di recuperare punti con acquisti è però attenuata dall’analista finanziario Fabrizio Vettosi, lo stesso che suggerì di ridurre gli ingaggi per vincere più agilmente lo scudetto. L’altro giorno ha suggerito di non disperdere il tesoretto. Quasi 130 milioni, in previsione di altri 80 nel giugno 2024. Descrivono il presidente tranquillo, distante dagli ultimi risultati, immerso nella rilettura di un anno carico di errori.