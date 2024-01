Repubblica - Adesso rischia anche Mazzarri. Il ritiro punitivo potrebbe prolungarsi per un paio di settimane

Napoli Calcio - Walter Mazzarri a rischio esonero? Secondo quanto si legge sulle pagine di repubblica, l'allenatore di San Vincenzo sarebbe finito sulla graticola. Inoltre il ritiro punitivo potrebbe anche essere prolungato per un paio di settimane.

Ecco cosa si legge su Repubblica:

"C’è il rischio quindi che il provvedimento punitivo si protragga per un paio di settimane, nonostante le resistenze dei giocatori. «Elmas è già venduto e Zielinski preferisce forse le nebbie del Nord…», aveva tuonato Adl lo scorso 20 dicembre in un’intervista surreale, a cui avrebbe dovuto fare subito seguito — con l’imminente partenza per la Coppa d’Africa di Anguissa — almeno l’acquisto di un centrocampista.

Invece sono passati 20 giorni e alla prima del 2023 la squadra è stata costretta a presentarsi in emergenza, con gli uomini contati in ogni reparto. Ma dal mea culpa di De Laurentiis al ritiro punitivo è stato un attimo e ora nel Napoli sono tutti sulla graticola. Anche Mazzarri, che rischia di pagare in prima persona per aver assecondato le richieste del suo presidente".