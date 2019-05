Reja: "Sarri alla Juve? Penso di sì, ma avrei fatto un'altra scelta: gli serve una squadra più fresca e giovane"

Edy Reja, nuovo CT dell'Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport.



Sarri andrà alla Juve?

"Penso di sì, ho questa sensazione, altrimenti non so la Juve da che parte possa andare. Sarri è un tecnico particolare, lo vedrei meglio con una squadra giovane e di qualità, i giovani lo seguono totalmente, gli anziani fanno più fatica ad accettare. Ho sentito già qualche chiacchiera in questo senso alla Juve. Lo vedrei meglio in una squadra più fresca, è molto esigente e meticoloso dal punto di vista tattico, ma resta un grande allenatore".



Il Napoli, l’anno prossimo, potrà ambire allo scudetto?

"Penso di sì e mi piacerebbe molto, le aspettative della piazza sono quelle, ma anche quest’anno il Napoli ha fatto il suo campionato: 79 punti rappresentano una media altissima. Poi, se trovi la Juve, diventa difficile. Ma possono mantenersi a certi livelli. E Ancelotti ha le idee molto chiare, se interviene con 3-4 rinforzi mirati, di qualità, accorcia il gap e può entrare nella corsa scudetto. Il Napoli ha bisogno di qualche ricambio che possa portare una ventata di qualità e gioventù. Il prossimo anno sarà più vicino alla Juve".