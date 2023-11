Recupero Zielinski, tonsillite smaltita quasi del tutto! CorSport: la scelta di Mazzarri per Atalanta-Napoli

Notizie calcio. Piotr Zielinski prosegue il suo recupero dopo la forte tonsillite che lo ha colpito nel ritiro della Polonia. Il centrocampista ha fatto ritorno a Napoli e ieri si è allenato in parte con il gruppo.

Ecco gli ultimi aggiornamenti da parte del Corriere dello Sport sulle condizioni di Zielinski in vista di Atalanta-Napoli:

Mazzarri sorride anche perchè Zielinski ha quasi del tutto smaltito la tonsillite che l'aveva colpito in nazionale. Anche lui, ieri, ha lavorato in parte in gruppo. Se nei prossimi giorni continuerà a migliorare, il centrocampista polacco non solo sarà della gara, ma partirà anche dall'inizio accanto a Lobotka e Anguissa.