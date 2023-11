Recupero Zielinski e Osimhen, CorSport: le ultimissime sensazioni da Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Si avvicina il debutto bis di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, impegnato sabato pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini.

Ecco le ultime sulle condizioni di Osimhen e Zielinski riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Cresce l'ottimismo per immaginare Zielinski e Osimhen in viaggio con la squadra per la trasferta di Bergamo. Aumentano le probabilità per l'allenatore di poter contare sui due giocatori da giorni in bilico.

Osimhen corre verso il recupero. La previsione del rientro dopo la sosta dovrebbe essere rispettata, c'è fiducia per la convocazione, ovviamente bisognerà restare prudenti e aspettare domattina per ulteriori rassicurazioni durante la rifinitura. Mazzarri spera di poterlo portare in panchina, poi verrà il tempo delle scelte.