Recupero Rrahmani, Tuttosport: Spalletti potrebbe concedergli qualche minuto contro il Lille

Notizie Napoli calcio. Prosegue la tabella di recupero di Amir Rrahmani, ormai vicino al completo ritorno a disposizone: ieri il difensore si è allenato quasi completamente con il resto del gruppo, dimostrando che l'infortunio è un brutto ricordo.

Di Rrahmani e delle sue condizioni ne ha parlato anche l'edizione odierna di Tuttosport:

Anche Rrahmani , che ieri ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Il difensore kosovaro potrebbe essere utilizzato per qualche minuto nel finale di gara e per lui sarebbe la prima volta dopo il match dello scorso 9 ottobre a Cremona: uscì a 8’ dal termine per una lesione ad un tendine.