Recupero Osimhen, Repubblica: presenza a Bergamo incerta, decisive le prossime 48 ore

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen continua la sua tabella di recupero dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. Il centravanti nigeriano ha messo nel mirino Atalanta-Napoli per tornare a disposizione di Mazzarri.

Recupero Osimhen Atalanta-Napoli, le ultime

Come riportato da Repubblica, il nigeriano ieri ha svolto ancora un allenamento personalizzato in palestra e poi in campo. Resta dunque incerto il suo recupero per la trasferta di sabato a Bergamo (ore 18). Il bomber nigeriano vuole esserci contro l'Atalanta, ma per il momento non è riuscito a mettersi a disposizione di Mazzarri e a questo punto saranno decise le prossime 48 ore.