Notizie Calcio Napoli - Quando sarà pronto Victor Osimhen? Atalanta-Napoli è la gara cerchiata in rosso, tuttavia potrebbe non essere quella esatta.

Recupero Osimhen, quando tornerà in campo

Come infatti riporta Il Mattino, l’intento, più verosimilmente, è quello di convocare il giocatore per Bergamo e poi dopo Madrid. Se si parla invece di schieramento in campo la vera partita è Napoli-Inter in programma il 3 dicembre.