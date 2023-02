Record Osimhen: settimo gol consecutivo, prima volta nella storia della SSC Napoli

Sassuolo-Napoli 0-2. Oggi il Corriere della Sera in edicola esalta la prestazione di Victor Osimhen, di nuovo protagonista di un'altra grandissima partita condita dall'ennesimo gol in campionato: sono 18 le reti segnate da Osimhen in Serie A fino ad ora e c'è una statistica che dimostra tutta la potenza dell'attaccante nigeriano.

Settimo gol consecutivo

Per Osimhen, infatti, si tratta del settimo gol consecutivo in campionato: mai nessuno come lui nella storia del Napoli in Serie A. È la prima volta - nella storia del campionato a tre punti - che un attaccante del Napoli segna consecutivamente per 7 partite. Scrive il Corriere della Sera: "Magari non raggiungerà il record di Higuain (36) nella stagione delle mirabilie sarriane, ma ci andrà vicino".