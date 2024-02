Record negativo per Simeone e Raspadori: mai a segno in campionato con Mazzarri, a Milano si tenterà un azzardo

Zero gol in campionato per Simeone e Raspadori da quando c'è Mazzarri sulla panchina, numeri impietosi, per una coppia pagata da De Laurentiis quasi 55 milioni di euro. Jack e Cholito devono sbloccarsi: a Milano ancora Simeone appare il favorito perché Mazzarri punterà a una difesa a cinque. Ed è un piccolo azzardo: perché l’argentino fino ad adesso di reti ne ha segnate appena tre e una sola in campionato, il 27 settembre all’Udinese.

Giovanni Simeone

Simeone e Raspadori a caccia di gol per Mazzarri

Come riporta Il Mattino, con Mazzarri ha realizzato due reti, al Real Madrid e la rete a Riad alla Fiorentina. Poi, null’altro. Né va meglio con Raspadori che ha un bilancio di zero gol. Non segna dal 4 novembre a Salerno, numeri che tolgono il sonno anche al ct Spalletti, alla caccia disperata di un 9 made in Italy che possa dargli garanzie in Germania, al prossimo Europeo.

