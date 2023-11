Real Madrid-Napoli, dubbio anche in porta: potrebbe spuntarla Gollini stasera

Notizie Calcio Napoli - Non solo il centravanti e il terzino sinistro, Walter Mazzarri ha anche qualche altro dubbio per la gara di stasera al Bernabeu. Uno di questi è il portiere, con Alex Meret recuperato ma Pierluigi Gollini che potrebbe comunque strappare un’altra gara da titolare come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Il tecnico non ha chiuso il ballottaggio: «Non devo disconoscere il valore di ciò che è stato fatto con l’anno scorso, Meret è sicuramente il titolare in campionato, vediamo che discorso possiamo fare nelle coppe, in Coppa Italia magari giocherà l’altro portiere, valuterò di volta in volta con il preparatore».