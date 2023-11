Notizie Napoli calcio. Ieri sera la SSC Napoli ha annunciato sui propri canali social che il presidente Aurelio De Laurentiis si è sottoposto ad un intervento al menisco in quel di Villa Stuart.

Real Madrid-Napoli, assente De Laurentiis

Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron del Napoli non sarà quindi in grado di seguire gli azzurri nelle prossime trasferte: il presidente resterà a casa, saltando così le gara di Bergamo e quella in Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.