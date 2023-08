Ravezzani: "Napoli e Inter le squadre più promettenti di questo inizio campionato"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', ha parlato dei temi di mercato.

Lukaku alla Roma che colpo è? "L'anno scorso era impresentabile all'inizio, poi faticosamente ha trovato un buono stato di forma. Auguro ai romanisti di trovare il Lukaku dell'Inter di Conte, non quello che è tornato. Comunque sia il belga è un'arma per la Roma per il quarto posto, ma non per lo scudetto. L'anno scorso per Dybala si dicevano le stesse cose. Bisogna stare attenti a giudicare solo il nome. Entrambi hanno superato la trentina e ultimamente non hanno reso come ci si aspettava. Lukaku può dare un importante aiuto per la qualificazione in Champions League, ma nulla di più. Mourinho insegue questo obiettivo, fallito clamorosamente nelle due scorse stagione. Mi pare che i Friedkin siano sempre orientati verso il nome, così come accaduto con lo stesso Mou, Dybala e ora Lukaku. Il Napoli invece, che ha operato diversamente nel corso del tempo, ha chiuso di molto davanti alla Roma".

L'Inter ha vinto bene le prime due giornate, come la vedi al momento?

"Un anno fa scrissi che i nerazzurri erano ancora sotto shock per lo scudetto perso contro il Milan, mentre quest'anno c'è la consapevolezza di aver giocato una finale di Champions League. Le due squadre più promettenti sono la stessa Inter e il Napoli"