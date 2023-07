Ravanelli: "David può avere lo stesso impatto di Osimhen in Italia"

Serie A - Fabrizio Ravanelli a Tuttosport parla del possibile colpo Jonathan David per la Juventus:

I paragoni con Osimhen si sprecano: può ripercorrerne le orme in Italia?

«A livello di impatto sì, ne sono convinto. In Francia Osimhen era bravo, ma non segnava quanto a Napoli. Da noi è diventato il top player che oggi tutti conoscono e ammirano. David in Ligue1 ha avuto un percorso superiore a livello di gol col Lille, però per caratteristiche non lo accosterei al nigeriano».

A chi dobbiamo associarlo tra i cannonieri del nostro calcio?

«Lo assimilerei più a Lautaro o Immobile. Rispetto al numero 9 del Napoli David, infatti, è meno forte e impattante fisicamente, ma fa reparto da solo ed è un realizzatore straordinario come gli altri due».