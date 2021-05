Raul Albiol: "Spalletti allenatore di livello mondiale! Napoli su Pau Torres? Piace a tanti. E su Fabian ed Insigne..."

Napoli - Raul Albiol, difensore del Villarreal ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista al CorSport.

Cosa pensa di Spalletti?

In attesa del mercato, e considerando l'ossatura, a cosa può aspirare il nuovo Napoli di Spalletti?

«L'obiettivo deve essere la Champions, ha la squadra per rientrare, ma può lottare anche per vincere l'Europa League e lo scudetto. C'è grande rivalità in Italia e dunque tutti perderanno punti»