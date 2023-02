Rateizzazione tasse, ben 69 società hanno utilizzato lo spalmadebiti. In A solo Fiorentina e Cremonese non hanno aderito

Sono almeno 120 le società calcistiche italiane che avrebbero richiesto di rateizzare i propri debiti fiscali. Il debito, scrive Milano Finanza, emerge dalla risposta scritta del ministero delle Finanze a un’interrogazione presentata dal Movimento5Stelle. In particolare, sarebbero 69 le società professionistiche ad essersi avvalse della possibilità di spalmare i debiti fiscali relativi al periodo 1 gennaio-30 novembre 2002 in 60 rate, per un debito complessivo pari a 431 milioni di euro.

In A solo Cremonese e Fiorentina no. Di queste 69, ben 18 arriverebbero dal massimo campionato. Nello specifico, secondo quanto raccolto da Calcio&Finanza, soltanto Cremonese e Fiorentina non avrebbero fatto ricorso allo spalmadebiti, con motivazioni diverse: la società grigiorossa non è mai stata contraria alla misura, ma non aveva alcun debito arretrato. Quella viola, viceversa, ha mantenuto una linea di coerenza, essendo sin dall'inizio contraria a questa possibilità.