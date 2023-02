Raspadori: "Vi dico perché con Spalletti gli attaccanti fanno sempre gol: c'è un obiettivo fin dalla rimessa di Meret"

Calcio Napoli - Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante Giacomo Raspadori ha parlato del segreto che porta tutti i calciatori offensivi del Napoli praticamente ad andare in gol. Dietro questa qualità c'è grande lavoro e soprattutto le idee di un allenatore come Luciano Spalletti.

Intervista Raspadori alla Gazzetta dello Sport

Ecco cosa ha detto Raspadori sull'argomento gol degli attaccanti del Napoli: "Perché il calcio che sviluppiamo fin dalla rimessa in gioco di Meret ha un solo obiettivo: il gol. Non conosciamo retropassaggi, andiamo in profondità, creiamo situazioni offensive. Spalletti ha capito che, per le nostre caratteristiche, era più facile arrivare al risultato attraverso il bel gioco"