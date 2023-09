Raspadori variabile impazzita: Spalletti lo aspetta in Nazionale, scelto il ruolo

Napoli - Jack Raspadori pronto a giocare in Nazionale con Luciano Spalletti che si affiderà di nuovo a lui in un ruolo specifico come già fatto a Napoli la passata stagione. Secondo Il Mattino, con Spalletti il feeling non è mai stato in discussione e si pensa al ruolo di falso nove che al Napoli gli ha dato un rendimento importante dal punto di vista di prestazioni e gol.