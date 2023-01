Raspadori titolare contro l'Inter? Gazzetta: la decisione di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Giacomo Raspadori in ottica Inter-Napoli. L'attaccante è stato l'uomo del ritiro estivo risultando il calciatore decisamente più in forma di Luciano Spalletti. Le sue quotazioni sono decisamente in rialzo.

Raspadori titolare Inter-Napoli?

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Raspadori: