Raspadori titolare con la Lazio? Non parte dal 1' da agosto! Ma un dettaglio può renderlo la soluzione a sorpresa

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori non gioca titolare dal 31 agosto contro il Parma. Come racconta Tuttosport, ha accumulato 310’ in 13 gare (media di 24’ a partita) con un solo gol messo a segno contro il Venezia partendo dalla panchina.

"È tra i giocatori meno impiegati, superato solo da Ngonge (145’) e da Rafa Marin, Billing e Hasa, che non hanno collezionato un minuto in A. Ha sempre risposto presente nei momenti cruciali: 5 gol e 2 assist nelle 7 partite in cui Osimhen era assente nell’anno dello scudetto, 2 reti e un assist nei quattro match dello scorso anno in cui il nigeriano era ai box per infortunio. Contro la Lazio può essere la soluzione a sorpresa"