Raspadori svela: "C’è un giorno della mia carriera che vorrei rivivere e cancellare, una delusione devastante"

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ve ne proponiamo alcuni stralci.

C’è un giorno della sua carriera che vorrebbe rivivere e uno che, se potesse, cancellerebbe?

«Sì. E sono lo stesso giorno. Quello della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali. Vorrei non tornasse per non rivivere quel dolore. E, al tempo stesso, vorrei che tornasse per poterlo cambiare. Non dimentico il silenzio terribile dello spogliatoio dopo la partita. Non aver dato a milioni di persone la gioia di godere dei Mondiali è stata una delusione devastante, che ci ha lasciato un senso di colpa. Si deve imparare, anche dalle sconfitte. Non si vince sempre, né nello sport né nella vita. Ma siamo un gruppo forte e coeso, con un grande c.t., ci rifaremo»