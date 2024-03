Raspadori è rinato con Calzona! Repubblica: lo ha fatto sentire importante e decisivo

Ultime notizie. Si parla di Giacomo Raspadori oggi sul quotidiano La Repubblica e della sua rinascita sotto la gestione di Francesco Calzona, che ha avuto il merito di "cambiare l’umore di una squadra e di conseguenza una città intera".

La rinascita di Raspadori

Il nuovo allenatore del Napoli si è imposto con il classico 4-3-3 e tre concetti fondamentali: "dominio del gioco, riaggressione immediata e difesa alta". Ma c'è anche un quarto ingrediente: "il dialogo continuo e costante con i giocatori". Tra i beneficiari principali, appunto, Giacomo Raspadori.

Di fatto escluso da Rudi Garcia e da Walter Mazzarri, ora Jack è tornato protagonista con Calzona che "lo ha recuperato facendolo sentire importante e decisivo. Gli ha chiesto la disponibilità di giocare sulla fascia e Raspadori non ha battuto ciglio offrendo prestazioni di sostanza pur non essendo la corsia destra la sua preferita". E lo ha dimostrato contro la Juventus: "grande sacrificio al posto di Politano per aiutare Di Lorenzo e alla fine la zampata del campione in occasione del 2-1, il guizzo dell’attaccante completamente recuperato alla causa".