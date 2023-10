Raspadori punta libera l'area: i compagni ne approfittano e la occupano alla perfezione

Napoli - Raspadori punta lascia l'area di rigore e i compagni la occupano alla perfezione. Si mette al servizio della squadra e Politano ne approfitta praticamente subito: dribbling sul lato corto dell'area del Verona, un'occhiata al centro e tac, pallone col contagiri per il compagno che raccoglie il regalo, lo scarta e porta il Napoli in vantaggio. Ottima prestazione di Raspadori che aveva il non facilissimo compito di prendere il posto di Osimhen al centro dell'attacco del Napoli. Lo riporta Il Mattino.