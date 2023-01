Raspadori pronto per Sampdoria-Napoli: non è da escludere una sorpresa

Napoli Calcio - Non dovrebbe partire titolare, ma scalpita comunque Giacomo Raspadori pronti a subentrare a Marassi e a spaccare la partita a modo suo. Come riporta Il Mattino, Luciano Spalletti, soprattutto dopo l’ottimo ingresso a San Siro col gol del pareggio sfiorato, è certo di lanciarlo a gara in corso.

Raspadori si scalda per Sampdoria-Napoli

“Spalletti valuta come utilizzarlo: se alle in tandem con Osimhen, oppure se da mezzala, in quell’insolita posizione che l’allenatore toscano gli sta provando a ricamare addosso per dargli più spazio. Di sicuro si farà trovare pronto, anche perché servirà una delle sue giocate per riaccendere la scintilla nel Napoli e per rimettere subito le cose in chiaro sulla corsa scudetto”, si legge sul giornale oggi in edicola.