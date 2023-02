Raspadori out 40 giorni, salterà 7 partite col Napoli e 2 con la Nazionale

Infortunio Raspadori, ecco la previsione del Corriere del Mezzogiorno circa i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli, vittima di una distrazione di secondo grado al muscolo della coscia sinistra.

Ultime notizie. Secondo quanto riferito, Raspadori dovrebbe essere out almeno 30-40 giorni e potrebbe tornare in campo il prossimo 2 aprile per la partita Napoli-Milan allo stadio Maradona. Se così fosse, Raspadori salterebbe ben 7 partite con il Napoli, cinque in campionato e due in Champions League, e altre 2 partite con la Nazionale italiana, quelle in programma prossimamente contro Inghilterra e Malta.