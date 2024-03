Simeone o Raspadori? Gazzetta: ecco chi ha scelto Calzona in caso di forfait Osimhen con l’Inter

Chi potrebbe giocare al posto di Osimhen in Inter - Napoli? Stamattina capiremo se effettivamente l'attaccante nigeriano sarà della gara di domani sera contro i nerazzurri. Ieri, come diramato dal report quotidiano dell'allenamento della SSC Napoli, il centravanti ha avuto un affaticamento muscolare. Un problema sicuramente non grave, ma che comunque necessita di grande attenzione. Calzona ed il suo staff valuteranno oggi le condizioni di VO9.

Inter-Napoli: Simeone o Raspadori al posto di Osimhen

Osimhen infortunato: salta Inter Napoli?

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport le condizioni di Victor Osimhen saranno valutate attentamente nell'allenamento odierno prima della partenza per Milano. Calzona, anche a scopo precauzionale, ha però già scelto chi giocherà al posto del nigeriano in caso di forfait di quest'ultimo. Per Gazzetta, il candidato numero uno a prendere il posto di VO9 è Giovanni Simeone. L'argentino è in vantaggio su Giacomo Raspadori per completare il tridente con Kvaratskhelia e Politano a Milano.