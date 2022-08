Sassuolo-Napoli, clima sereno nonostante la fumata grigia: ecco dove e quando ci sarà il secondo incontro per Raspadori

Calciomercato Napoli. Prosegue la trattativa tra Napoli e Sassuolo per l'arrivo di Raspadori in maglia azzurra. Il primo incontro tra le parti si è concluso con un nulla di fatto, ma a breve le due società si riaggiorneranno.

Della trattativa Raspadori ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport, analizzando le tempistiche del prossimo incontro Napoli-Sassuolo:

Al termine della riunione il clima è apparso costruttivo a dispetto dell’evidente fumata grigia. Tant’è vero che le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo, una data vicina, a dimostrazione della volontà di tutti di venirsi incontro. Almeno nelle intenzioni. Poi, i fatti sono tutti ancora da leggere. Mistero fitto (per ora) sul luogo del nuovo vertice, anche se è facile prevedere che non sarà più in casa azzurra: la squadra di Spalletti sta per lasciare il ritiro di Castel di Sangro e molto probabilmente la seconda puntata sarà a Milano o dalle parti di Sassuolo.