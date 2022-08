Non solo Zerbin, De Laurentiis offre un altro giocatore per sbloccare Raspadori! Gazzetta: spunta la cifra per chiudere con il Sassuolo

Calciomercato Napoli. Raspadori continua ad aspettare con trepidante attesa l'accordo tra Napoli e Sassuolo per vestire la maglia azzurra. Dopo l'incontro avvenuto ieri tra le parti, l'intesa sulle cifre non è stata raggiunta e nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche nuovo aggiornamento.

Di Raspadori ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport, che ha analizzato alcuni retroscena dell'offerta fatta dal Napoli di De Laurentiis al Sassuolo:

ADL ha provato ad inserire come contropartite tecniche uno tra l’esterno Ounas e il promettente Zerbin, reduce da una brillante stagione a Frosinone. Niente da fare, il manager del club emiliano ha escluso subito questa eventualità. Come sempre accade in questi casi, la linea di intesa può essere raggiunta a metà strada, cioè intorno ai 35 milioni di euro con gli immancabili bonus.