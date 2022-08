Raspadori-Napoli, CdS: scende in campo ADL! Pagamento dilazionato in stile Locatelli, le cifre

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori è l'ultima tentazione per l'attacco del Napoli. Il giovane calciatore del Sassuolo ha il contratto in scadenza tra 2 anni ed il club di De Laurentiis sta annusando il colpaccio per rinforzare il settore avanzato dopo l'addio anche di Mertens.

Il Napoli di fatto continua il pressing su Raspadori, nonostante l'inserimento della Juventus che cerca di soffiare il giocatore agli azzurri. Dell'operazione per l'attaccante del Sassuolo ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Giacomo Raspadori vuole il Napoli esattamente come il Napoli vuole lui: di questo il Sassuolo è perfettamente consapevole. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De Laurentiis: sì, ora tocca al presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l'attaccante del futuro. La valutazione è stata comunicata: 35 milioni di euro. E si studia una soluzione modello Locatelli, Locatelli alla Juve: tipo un pagamento dilazionato in tre anni. In tre esercizi, come si dice in gergo: l'importante, come ha sottolineato Carnevali, è stringere i tempi.

Il Napoli e Raspadori hanno l'accordo, sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma per chiudere un affare che tutti, ma proprio tutti gli abitanti del pianeta azzurro aspettano - a cominciare da Spalletti - è necessario accelerare.