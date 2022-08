Napoli-Sassuolo, Gazzetta: ressa respinta durante la chiacchierata, il retroscena dopo 2h di incontro

Calciomercato Napoli. Prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano spinge per vestire l'azzurro, ma il primo incontro tra le parti non ha portato agli accordi sperati dal calciatore.

De Laurentiis Giuntoli e Carnevali

Raspadori, retroscena incontro Napoli-Sassuolo

Proprio dell'incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori ha parlato La Gazzetta dello Sport, ricostruendo quanto successo ieri tra le parti: