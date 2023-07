Raspadori in un nuovo ruolo inedito, CorSport: può esserci un motivo dietro la scelta di Garcia

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha pareggiato 1-1 l’amichevole contro la Spal. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 62’ con Puletto che azzecca una punizione da lontano. Nel secondo tempo il pareggio è arrivato al 73’ con Anguissa su velo di Osimhen. Meno possesso del solito e un bel po’ di iniziative a sinistra in casa Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Raspadori in un nuovo ruolo

“Kvaratskhelia parte, strappa, si diverte. Zona caldissima, quella: c’è anche Zielinski a dipingere calcio, come in occasione dell’assist per Frank. E a destra nel tridente gioca Jack: un inedito. Magari una necessità per l’assenza di Lozano, a riposo e non ancora pronto dopo l’infortunio. Si vedrà”

NAPOLI (4-3-3): Gollini (dal 46’ Meret); Zanoli (dal 46’ Di Lorenzo), Ostigard (dal 46’ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 35’ Olivera); Folorunsho (dal 46’ Anguissa), Demme (dal 46’ Lobotka, dall’88’ Coli Saco), Elmas (dal 46’ Zielinski); Politano (dal 46’ Raspadori), Simeone (dal 46’ Osimhen), Zedadka (dal 46’ Kvaratskhelia). A disp.: Contini, Zerbin. All. Garcia

SPAL (4-3-3): Alfonso (dal 46’ Galeotti, dal 76’ Meneghetti); Dickmann, Peda (dal 60’ Breit), Arena (dal 60’ Dumbravanu), Tripaldelli (dal 60’ Saiani); Parravicini (dal 60’ Boccia), Murgia Celia (dal 46’ Maistro); Orfei (dal 60’ Puletto, Antenucci (dal 60’ Rabbi), D’Orazio (dal 60’ Rao). A disp.: La Mantia. All. Di Carlo

Arbitro: Paride Tremolada

Assistenti: Mauro Galetto e Davide Moro

Marcatori: dal 62’ Puletto (Sp), dal 73’ Anguissa (Na).