Raspadori ha smarrito la via del gol, non segna da inizio novembre: Europeo a rischio?

La croce addosso a Raspadori. Facile, c’è lui là davanti a non vedere mai la porta, a non trovare mai una combinazione. Ma da quando c’è Mazzarri l’attacco stellare, quello per cui De Laurentiis ha speso milioni di euro, è andato in tilt. L’ultimo gol in trasferta degli azzurri in campionato con Walterone è arrivato proprio in occasione dell’esordio, a Bergamo, con l’Atalanta.

Giacomo Raspadori

Raspadori ha smarrito la via del gol

Come riporta Il Mattino, nessun gol alla Juventus, nessuno alla Roma e ancora la serie infernale prosegue con il Torino e ieri. E in più l’aggravante: nessun tiro in porta. Ed è normale che tocchi a Raspadori finire sul banco degli imputati. Anche se più che il carnefice, lui è la vittima designata in questo momento. Fa impressione che la macchina della grande bellezza si sia ridotta a elemosinare un tiro in porta. Per non dire un gol. E Raspadori è il simbolo di questo cataclisma calcistico. È dal 4 novembre, dalla rete segnata nel derby con la Salernitana, che non va a segno. Con Mazzarri, in pratica, non è mai andato in rete. È in piena crisi, e ha scelto il momento peggiore: perché questo è l’anno dell’Europeo e sarà anche il pupillo di Spalletti ma non è semplice tenerlo in considerazione in queste condizioni.

