Raspadori ha mandato un segnale a Garcia, ecco cosa ha fatto ieri a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e leader del comitato dei saggi, oggi sarà presente a Castel Volturno. Così come Giacomo Raspadori, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Chi non è voluto mancare, nonostante il rientro a metà pomeriggio, è stato Jack Raspadori:

“È atterrato a Capodichino ed ha subito imboccato la via del centro tecnico: forse un segnale per Garcia che deve scegliere tra lui e Simeone (l'argentino sembra in vantaggio) da schierare a Verona tra due giorni”