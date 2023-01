Raspadori e Lozano cercano spazio, Gazzetta: Jack ha bucato un'occasione ultimamente

Dentro o fuori, si decide oggi. Napoli è in ansia per Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’influenza come racconta la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo cercano spazio Giacomo Raspadori e Hirving Lozano.

"Ci sarebbe anche l’ipotesi Raspadori in caso di forfait di Kvaratskhelia. L’ex Sassuolo martedì contro la Cremonese ha bucato l’occasione per riconquistare la ribalta anche in Italia. Jack resta l’uomo di coppa, intesa come Champions: aspetta l’occasione, quella che potrebbe ritrovare domani anche Lozano. Il messicano a Salerno potrebbe così far rifiatare Politano, uscito malconcio contro la Juve ma poi subito in campo anche in Coppa Italia"